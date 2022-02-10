البنتاجون: روسيا تواصل إرسال قوات إلى الحدود مع أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وصرح المتحدث باسم البنتاجون، جون كيربى، خلال مؤتمر صحفى: "لقد واصلنا، بما فى ذلك فى الساعات الأربع والعشرين الماضية، ملاحظة تدفق قدرات إضافية من أجزاء أخرى من روسيا باتجاه الحدود مع أوكرانيا وبيلاروسيا".
وأضاف كيربى: أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين يواصل تعزيز قدراته العسكرية... كل يوم يمنح نفسه المزيد من الخيارات، كل يوم يعزز قدراته، كل يوم يواصل زعزعة الاستقرار فى وضع متوتر للغاية بالفعل".
وتتهم واشنطن موسكو بالتحضير لغزو محتمل واسع النطاق لأوكرانيا فى المستقبل القريب، وإن كان المسؤولون الأمريكيون يعتقدون أن بوتين لم يتخذ بعد قراراً بشأن شن غزو.
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