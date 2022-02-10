نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “رسمياً هنا النتيجة” رابط نتائج التوجيهي 2021 الأردن الثانوية العامة الأردنية الدورة التكميلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ساعات قليلة تفصلنا عن موعد تفعيل رابط نتائج التوجيهي 2021 الأردن، التي ينتظرها 95000 طالب وطالبة الذين أدوا الاختبارات في ظروف قاسية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، واليوم أتى يوم الحصاد ومعرفة النتائج، بعد أن أعلن الحساب الرسمي لوزارة التربية والتعليم الأردنية على منصة التواصل تويتر، أن السيد وجيه عيسى سيعلن النتائج الخميس في تمام الساعة العاشرة صباحاً، ومن ثم بعدها يمكن للطلبة الدخول على الموقع برقم الجلوس ومعرفة نتائجهم بسهولة.

نسب النجاح في الثانوية العامة الدورة التكميلية

أعلنت وزارة التربية والتعليم منذ قليل نتائج الدورة التكميلية من خلال صفحتها الرئيسية على فيس بوك، وجاءت النتائج جيدة كما صرح السيد أحمد المساعفة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية، والنسب كما يلي “الفرع العلمي 74%، الفرع الأدبي 64.8%، الفرع الصحي 42.9%، أما الشامل فجاء نسبة الصناعي 56.2%، وفيما يلي جدول بالنسب جميعها.

موعد إعلان نتائج الثانوية العامة الدورة التكميلية

السيد وزير التربية والتعليم، سوف يعلن نسبة النجاح العامة في جميع الشعب العلمية، وكذالك أسماء الطلاب الأوائل لكل فرع تعليمي “علمي، أدبي، صحي، شرعي”، ثم بعد نهاية مؤتمر الوزير يتم تفعيل موقع الاستعلام عن النتائج وهو الموقع الرسمي للوزارة وموقع “tawjihi.jo“، عن طريق ألخطوات البسيطة التالية.

أستعلام نتائج التوجيهي التكميلي 2021

أدخل على رابط وزارة التربية والتعليم moe.gov.jo .

. أو الموقع المباشر الخاص بنتائج الثانوية العامة tawjihi.jo .

. سجل أسمك ورقم جلوسك ثم أنقر أستعلام لتظهر لك تفاصيل النتيجة.

تفاصيل أمتحانات الثانوية العامة الدورة التكميلية

عدد طلاب الدورة التكميلية 95 ألف طالب وطالبة مقسمين على الشعب المختلفة كما يلي. طلاب الفرع الأدبي 44434 طالب وطالبة، الفرع العلمي عددهم 36340 طالب وطالبة. عدد طلاب الدراسات الخاصة في فرع الإدارة المعلوماتية 402 طالب، الفرع الشرعي 136 طالب، الفرع الصحي 50 طالب.

موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية

صرح أحمد المساعفة أن موقع الوزارة تم تقويته وتحديته، حتى يستوعب الأعداد الكبيرة من الطلاب وذويهم المتلهفين لمعرفة النتائج والموقع جاهز تماماً لإستقبال الطلاب، وخصصت الوزارة فريق فني متخصص للتعامل مع أي عطل قد يطرأ على الموقع في الحال، وطمأن الطلبة أنهم سيتمكنون من الاستعلام الإلكتروني بسهولة على الموقع.

رابط نتائج التوجيهي التكميلي الأردن

كانت الوزارة قد أنهت الامتحانات في 22 من الشهر الماضي ومنذ ذالك التاريخ، والوزارة تعمل على قدم وساق للانتهاء من كافة مراحل التصحيح المعقدة التي تبلغ 13 مرحلة، ليتم التأكد من أن كل طالب حصل على نتيجته الصحيحة، ولم يظلم أي طالب نتيجة أي خطأ في عمليات الرصد والتجميع.