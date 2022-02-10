وزيرة الجيوش الفرنسية: إندونيسيا توقع عقدا لشراء 42 طائرة مقاتلة «رافال»

جدة - نرمين السيد - وأضافت "بارلى" فى تغريدة لها على موقع "تويتر" حسبما ذكر راديو فرنسا الدولى، اليوم الخميس، أن إندونيسيا بدأت أيضا تعاونا مع فرنسا فى مجال الغواصات.

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الفرنسية "إرفيه جرانجان"، فى تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى تويتر - أن هذا الطلب الجديد يرفع عدد طائرات "رافال" التى تم تصديرها إلى 242 طائرة.

وكان وزير الدفاع الإندونيسى "برابوو سوبيانتو"، أعلن فى وقت سابق اليوم توقيع عقد لشراء ست مقاتلات فرنسية من طراز رافال من أصل طلبية على 42 طائرة.

يذكر أن إندونيسيا وفرنسا وقعتا اتفاق تعاون دفاعى عام 2021 فى العاصمة الفرنسية باريس وكانت مفاوضات تجرى منذ عدة أشهر حول شراء طائرات "رافال".