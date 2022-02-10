لافروف: إذا رغبت لندن فى تحسين علاقاتها مع موسكو سوف نتعامل بالمثل

جدة - نرمين السيد - وقال لافروف، إن "العلاقات بين روسيا وبريطانيا عند أدنى مستوى منذ سنين، ولكن إذا رغبت لندن فى تحسين علاقاتها مع موسكو فإننا سنتعامل بالمثل".

وأضاف لافروف، أنه لا يمكن تطبيع العلاقات إلا بالحوار المبنى على الاحترام المتبادل وبعيدا عن أى تهديدات.