الجيش اليمنى يسيطر على الأحياء الجنوبية والغربية من مدينة حرض

جدة - نرمين السيد - وأكدت مصادر ميدانية وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، أن الجيش اليمنى سيطر على سلسلة جبال استراتيجية قرب معسكر المحصام شرق حرض. وكانت قوات الجيش اليمنى كبدت أمس الأربعاء، ميليشيات الحوثى عشرات القتلى والجرحى فى محافظتى مأرب والجوف، إذ شن الجيش هجوماً عنيفاً على مواقع تمركز الحوثيين فى الجبهات الشمالية الغربية لمحافظة مأرب، تمكن خلاله من تحرير مواقع مهمة فى وادى الجفرة بمديرية مجزر، وأوقع خسائر بشرية كبيرة فى صفوف الميليشيات.

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