التحالف العربي يعترض مسيرة استهدفت مطار أبها

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الخميس، أن الدفاعات السعودية دمرت طائرة مسيرة أطلقت باتجاه مطار أبها الدولي جنوبي المملكة.

وقال التحالف العربي، وفقا لقناة الإخبارية السعودية، إن شظايا الاعتراض سقطت في محيط المطار. وأوضح أن تقريرا أوليا أفاد بإصابة 4 أشخاص بجروح طفيفة، لمدنيين من العاملين والمسافرين في مطار أبها. وختم التحالف: "سنتخذ إجراءات عملياتية حازمة استجابة لتهديد استهداف المطارات المدنية والمسافرين".

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