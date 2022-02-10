السعودية تدمر طائرة مسيرة أطلقت باتجاه مطار أبها الدولى

جدة - نرمين السيد - وقالت قوات التحالف إن هناك تقرير أولى يفيد بوجود 4 إصابات طفيفة لمدنيين من العاملين والمسافرين فى المطار، مشيرة فى نفس الوقت إلى سقوط شظايا اعتراض الطائرة المسيّرة بمحيط مطار أبها. وأكدت أنه سيتم اتخاذ إجراءات عملياتية حازمة استجابة لتهديد استهداف المطارات المدنية والمسافرين، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية.

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