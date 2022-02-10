روسيا: سياسة التهديدات والإنذارات لن تحقق أى نتيجة

جدة - نرمين السيد - وقال لافروف، فى مستهل لقاء مع وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس فى موسكو، إن "إنذارات الغرب وتهديداته لروسيا بشأن الأزمة الأوكرانية لا تؤدى إلى أى نتيجة .. لدى الكثير من زملائنا الغربيين شغف بهذا الأسلوب فى التعامل".

وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بالتحضير لهجوم عسكرى على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكرى للحلف بالقرب من حدودها، فى حين تعتبر موسكو أن التصريحات الغربية تأتى استعداداً لفرض عقوبات اقتصادية جديدة، وتبريراً لتوسع الناتو شرقاً، ما يشكل تهديدا للأمن القومى الروسى.