الأردن والصين يبحثان تعزيز التعاون المشترك

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء الأردنية"بترا" أن استيتية عرض، خلال اللقاء، أولويات عمل الوزارة فى المرحلة المقبلة وآفاق التعاون بين البلدين، مؤكدا عمق العلاقات التى تجمع بين الأردن والصين.

ومن جهته، أشاد السفير الصينى بمستوى العلاقات بين البلدين، مؤكدا حرص بلاده على بناء شراكة مع الأردن فى العديد من مجالات التعاون المشترك.