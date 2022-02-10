انفجار بالقرب من القصر الرئاسى فى الصومال

جدة - نرمين السيد - وبحسب الشرطة الصومالية، فأن الانتحارى فجر نفسه عند تقاطع مزدحم فى وسط مقديشو بالقرب من القصر الرئاسى وأحد مراكز الاقتراع. يأتى ذلك غداة تفجير استهدف مطعما فى مدينة بوصاصو التجارية بشمال شرق الصومال أمس الأربعاء، مخلفا ما لا يقل عن 4 قتلى و7 جرحى.

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