مرشح لمجلس الشيوخ الأمريكي يحرق العلم الكونفدرالي

قام مرشح ولاية لويزيانا لعضوية مجلس الشيوخ الأمريكي، غاري تشامبرز جونيور، بحرق العلم الكونفدرالي، وذلك بعد أن نشر الشهر الماضي فيديو له وهو يدخن الحشيش.

وفي فيديو نشره عبر حسابه على "تويتر"، يظهر تشامبرز وهو يعلق علم الكونفدرالية على حبل الغسيل ويقوم بإحراقه مباشرة بعد أن يستشهد بجملة إعلان الاستقلال الشهيرة: "نحن نحمل هذه الحقائق لتكون بديهية، وهي أن جميع الرجال خلقوا متساوين".

وبينما كان العلم يحترق، جادل العضو الديمقراطي في لويزيانا بأن عدم المساواة لا تزال موجودة وأن "بقايا الكونفدرالية لا تزال موجودة في الجنوب"، مشيرا إلى أن الدوائر الانتخابية التي تم التلاعب بها وقوانين التصويت المقيدة على أنها "نواتج ثانوية" للكونفدرالية.

وقال إن "الهجمات على السود وحقنا في التصويت والمشاركة في هذه الديمقراطية منهجية.. نظامنا ليس مكسورا إنه مصمم ليفعل بالضبط ما يفعله، والذي ينتج عنه ظلم قابل للقياس".