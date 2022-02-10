الآن رابط نتائج التوجيهي التكميلي 2022 الأردن برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم tawjihi.jo

موقع الاستعلام عن نتائج التوجيهي بالاردن يهتم بمعرفته الكثير من الطلبة من تلك المرحلة التعليمية، حيث أن مختلف الإجراءات الاستعلامية الخاصة باستخراج النتائج ستكون من خلال القيام بخطوات تتم على منصة إلكترونية ستكون هي بمثابة المصدر الرسمي لاستخراج كل طالب للبيانات الخاصة بالنتيجة، ومن خلال النقال أهم المعلومات عن المنصة والتي ستقوم بالإعلان الفوري المباشر عن النتيجة، وهذا ما فور رقعها على المنصة.

موقع الاستعلام عن نتائج التوجيهي بالاردن

الموقع الذي سيقوم بالنشر والاستعلام عن نتائج التوجيهي بالأردن هو الموقع للتعليم بالمملكة الأردنية، حيث أن التعليم قد حرصت على أن تتيح خدمة الاستعلام الخاص بنتائج تلك المرحلة التعليمية لمهمة على موقعها ليتثبت كل طالب من كشف نتيجته، حيث تعتبر تلك المرحلة التعليمية من بين أهم مراحل التعليم التي يمر بها الطالب، ومن الممكن الاستعلام عبر منصة تعليم الأردن وبوابتها الإلكترونية من خلال خطوات بسيطة نتعرف عليها فيما يأتي:

يدخل الطالب عبر الإنترنت لبوابة التعليم.

يقوم بملأ كل البيانات المطلوبة.

يدخل اسمه، ورقم جلوسه، ورقم اللجنة الامتحانية.

إرسال الفورم الإلكتروني.

نقر الطالب على كلمة عرض لتظهر بيانات النتيجة.

موعد الإعلان عن النتائج للمرحلة التوجيهية بالمملكة الأردنية

هذا ما قد تم الإعلان عنه من قبل التعليم بالمملكة بأنه خلال المدة ما بين 12 و 15 من الشهر الحلي سيكون الإعلان وبشكل رسمي عن بيانات نتائج الطلاب وسيتم نشرها فوريا من قبل التعليم ومنصتها على الشبكة العنكبوتية، والاستعلام يتم فور من خلال الخطوات السابقة، وبعد أن يقوم المختصون بالاستكمال لكل الخطوات الخاصة بالتصحيح ورصد ومراجعة النتائج سيتم رفع النتيجة بالكامل عل القسم الخاص بالنتائج على الموقع، وهذا بعد الاعتماد بشكل رسمي للنتائج، وهذا حتى تكون النتيجة لكل طلب متاحة أمامه على المنصة، ومنعا لأي تلاحم أو زحام بالمدارس فسيتم الإعلان إلكترونيا وبشكل مباشر عن النتيجة على الموقع لاستخراجها بسهولة، حيث أن الساعات القليلة المقبلة يترقب فيها جموع الطلبة الظهور للنتيجة، لذا لا بد من الدراية الكاملة بخطوات الاستعلام الموضحة أعلاه.