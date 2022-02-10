نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دعم سكني يوضح عن إيداع 818 مليون ريال في حسابات مستفيدي سكني في المقال التالي

عمر شويل - جدة صندوق التنمية العقارية السعودي أوضح علي أن تم إيداع أكثر من 818 مليون ريال سعودي مخصص للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية في حساباتهم البنكية لمستفيدي برنامج” سكني” وهذا من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وصندوق التنمية العقارية السعودي وهذا ما يخص شهر يناير الماضي 2022م حيث أن خصصت دعم الرباح لعقود التمويل العقاري المدعُوم للمستفيدين السعوديين، ولذلك أضاف الرئيس التنفيذي الخاص ببرنامج صندوق التنمية العقارية السعودي على أن إجمالي المستفيدين من القرض العقاري المدعوم لكافة المستفيدين السعوديين منذ إعلان التحول حتى نهاية العام الماضي 2021م قد تجاوز 600 ألف مستفيد وتابع في جميع أنحاء المملكة.

أكد الرئيس التنفيذي على أن إجمالي الدعم بلغ 818 مليون ريال سعودي للمستفيدين، ولذلك تم الإعلان على إجمالي ما تم إيداعه في حساب مستفيدي سكني منذ الإعلان عن برنامج التحول في يونيو 2017 م حتى شهر يناير الماضي 2022م وأضاف إلى ذلك أن هذا تجاوز 34.3 مليار ريال سعودي مخصص للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية.

وأضاف إلى ذلك أن صندوق التنمية العقارية أوضح عن الإلتزام على أن تم إيداع الدعم السكني لمستفيدي صندوق التنمية العقارية السعودي في موعده المحدد شهرياً دعماً.

وهذا لكي يتم التحقيق مستهدفات برنامج الإسكان السعودي، ولذلك رؤية المملكة في 2030م حيث أن رفع نسبة التملك تصل إلى 70% بنهاية 2030م وبناءا على ذلك تقوم بتوفير جميع الحلول السكنية والتمويلية بشكل مستدام من خلال بناء الأنظمة والتشريعات الداعمة.

ومن المؤكد أن استمرارية الدعم السكني للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة وأضاف إلى ذلك تسهيل وتبسيط جميع الإجراءات للسكن للمستفيدين، وهذا عبر الخيارات التمويلية والسكنية أوضح عنها في الفترة الأخيرة برنامج القرض العقاري المدعوم لكافة المستفيدين السعوديين.

كيفية التسجيل في منصة سكني :

يجب على المستفيد الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بمنصة سكني. يجب تسجيل الدخول بحساب المستخدم. يجب بعد ذلك اضافة رقم الهوية الوطنية. يجب على المستفيد انشاء حساب جديد في حالة عدم وجود له حساب.

وفي نهاية مقالنا سوف نعرض لكم كافة متابعينا الكرام إننا قمنا من خلال موقع ثقفني بعرض، أن في الفترة الأخيرة تم إيداع أكثر من 818 مليون ريال سعودي لمستفيدي برنامج سكني، حيث أن قمنا بتوضيح خطوات التسجيل في منصة سكني للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية.