ماذا تعني الدفعة المرفوضة في حساب المواطن والإجراء الصحيح اللازم اتخاذه

يتساءل العديد من المستفيدين والمستفيدات من دعم برنامج حساب المواطن عن ماذا تعني الدفعة المرفوضة، وفي حال ظهرت الدفعة مرفوضة، فما هو الإجراء الصحيح لاتخاذ اللازم في هذه الحالة، ولذلك قام برنامج حساب لمواطن بالكشف عن الإجراء الصحيح اللازم اتخاذه، في حال وجود دفعات مرفوضة في حساب المستفيد، ومن خلال هذا المقال سوف نتناول معكم الحلول المقدمة من البرنامج، وكيفية تقديم شكوى للدفعات المرفوضة في الحساب.

ماذا تعني الدفعة المرفوضة في دعم حساب المواطن

معنى أن الدفعة تظهر مرفوضة هو أن مبلغ الاستحقاق تم تحويله من برنامج حساب المواطن، ولكن لم يتم إيداعه في الحساب البنكي الخاص بالشخص المستفيد، ويرجع ذلك لأسباب قد تتعلق بوجد مشكلة في الحساب البنك الخاص بالمستفيد، وفي هذه الحالة لن يتم صرف المستحقات المالية التي سيتم إيداعها مستقبلا، بسبب هذه المشكلة، لذلك سوف نقدم لكم بعض الحلول الممكنة التي أوضحها البرنامج.

الحل الأول

أن يقوم الشخص المستفيد بمراجعة البنك، حتى يعموا على حل المشكلة المتعلقة بالحساب الجاري الخاص به.

وبعد أن يتأكد من حل هذه المشكلة، يتطلب الدخول من الدخول على الحساب الخاص به في البوابة الإلكترونية، والقيام باتباع الإجراءات التالية، كما هو موضح:

بعد الدخول إلى الحساب الخاص به، يقوم بالنقر على أيقونة حالة الاستحقاق. ومن ثم يضغط على أيقونة تأكيد الحساب البنكي.

الحل الثاني لحل مشكلة الدفعة المرفوضة

أن يقوم المستفيد بتغيير الحساب البنكي المسجل في البوابة الإلكترونية، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية، وهي:

تسجيل الدخول على الحساب الخاص به في البوابة الإلكترونية لحساب المواطن. يقوم بالضغط على أيقونة تعبئة/استكمال الطلب. ومنها يقوم بالنقر فوق أيقونة بيانات الحساب البنكي. وبعد ذلك يقوم بتغيير البيانات الخاصة بالحساب البنكي الموجودة في خانة رقم الحساب البنكي. ثم يقوم بتغيير رقم الآيبان الخاص بالحساب البنكي في الخانة التي يوجد بها تأكيد رقم الحساب البنكي. بعد الانتهاء يقوم بالضغط على أيقونة حفظ.

ملاحظات هامة