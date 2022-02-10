جونسون: انضمام أي دولة إلى حلف "الناتو" لا يخضع للفيتو

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، يوم الخميس، إنه لا توجد دولة لديها الحق في أن ترفع حق "الفيتو" وتعترض على انضمام دولة أخرى إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وكان جونسون يتحدث في مؤتمر صحفي إلى جانب الأمين العام لـ "الناتو"، ينس ستولنبرغ، في إشارة إلى اعتراض روسيا على انضمام أوكرانيا لحلف شمال الأطلسي، لأنه تعتبر الأمر بمثابة تهديد أمني يقترب من حدودها.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني، الجاهزية لفرض عقوبات على روسيا، في ظل توقعات بإقدامها على غزو أوكرانيا، لكنه شدد على الرغبة في الخيار الديبلوماسي.

من جانبه، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، "لن نتنازل عن مبادئنا الأساسية وخصوصا حق الدول في الانضمام للحلف".

في غضون ذلك، قال ستولنبرغ في العاصمة البلجيكية بروكسل "نحن جاهزون للاستماع إلى مخاوف روسيا".

وفي يناير الماضي، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، إنه من الخطأ أن يكون ثمة سعيٌ إلى تعزيز أمن دولة على حساب دولة أخرى، في حديث عن عزم الغرب على ضم أوكرانيا إلى الناتو.

وتبدأ أوكرانيا، اليوم الخميس، مناورات عسكرية كان قد أعلن عنها مسبقا، وذلك ردا على تدريبات تجريها روسيا على أراضي بيلاروسيا المجاورة والتي فسرتها كييف والغرب على أنها تأتي في إطار تصعيد عسكري روسي في المنطقة.

وتدشن روسيا المرحلة العملية من تدريباتها واسعة النطاق في بيلاروسيا اليوم الخميس في استعراض للقوة يظهر كيف أن إحكام روسيا لقبضتها على مينسك أعطاها قدرات كبيرة في مواجهتها مع الغرب بسبب أوكرانيا.

وتستمر مناورات "عزيمة الحلفاء" المشتركة الروسية، والتي وصفها حلف شمال الأطلسي "الناتو" بأنها أكبر حشد عسكري في بيلاروسيا منذ الحرب الباردة، حتى يوم 20 فبراير وينظر إليها باعتبارها تأتي في إطار الحشد العسكري الروسي قرب أوكرانيا الذي أثار مخاوف بشأن احتمال غزوها.