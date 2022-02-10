الناتو يدعو لاستمرار الحوار مع روسيا لحل الأزمة مع أوكرانيا دبلوماسيا

جدة - نرمين السيد - قال ينس ستولتنبرج، الأمين العام لحلف شمال الأطلسى "الناتو"، إن استمرار الحوار مع روسيا مهم لحل الأزمة الأوكرانية دبلوماسيا، مضيفا أن الحلف جاهز للاستماع إلى مخاوف موسكو.





وتابع أمين عام الناتو، خلال مؤتمر صحفى مع رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، بالقول "لن نتنازل عن مبادئنا الأساسية وخصوصا حق الدول فى الانضمام للحلف"، مؤكدا أنه تم تقديم مقترحات لتقليل التهديد الإلكترونى فيما يخص الأزمة الأوكرانية. واختتم حديثه بأن بريطانيا تقوم بدور مهم لمساعدة أوكرانيا عسكريا، وفقا لقناة "سكاى نيوز".

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