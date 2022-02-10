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عمر شويل - جدة ينتظر طلبة وطالبات الشهادة الاعدادية في محافظة الجيزة، الآن معرفة نتيجتهم في الصف الثالث الاعدادي الفصل الدراسي الأول، خاصة مع اعتماد النتيجة من قبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حيث بلغت نسبة النجاح في اعدادية الجيزة الفصل الدراسي الأول نحو 73.26% وذلك بعد اعلان المسئولين عن كنترول الشهادة الاعدادية في محافظة الجيزة، عن انتهاء كافة أعمال اعلان نتيجة الصف الثالث الاعدادي في محافظة الجيزة.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة 2022 برقم الجلوس:-

يمكن للطلبة والطالبات بالشهادة الاعدادية في محافظة الجيزة، معرفة النتيجة بأكثر من طريقة، الأولي هو أن يقوم الطالب والطالبة بالبحث عن النتيجة والحصول عليها من خلال إتباع الخطوات الآتية:-

* الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

* اختيار نتيجة الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الأول 2022.

* يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس ثم الضغط على عرض من أجل معرفة النتيجة.

كذلك فإنه يمكن لطلبة وطالبات الاعدادية في محافظة الجيزة، معرفة النتيجة من خلال القيام بترك رسالة أسفل الموقع في خانة التعليقات تتضمن الاسم ورقم الجلوس، وسوف نقوم بالنيابة عنكم أعزائي الطلبة والطالبات في اعدادية الجيزة بالبحث عن النتيجة فور اعتمادها من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

يذكر أن طلبة وطالبات الشهادة الاعدادية في الجيزة قد انتهوا من اداء امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2022 منذ نحو أسبوع، وقد مرت فترة الامتحان بسلام والحمد لله، حيث اتبعت كافة المدارس الاجراءات الاحترازية أثناء أيام الامتحانات، حيث تم تقسيم الطلاب على عدد كبير من اللجان الامتحانية، حيث تم وضع 20 طالب بحد أقصى في كل لجنة امتحانية.

وبعد أن انتهى السيد اللواء محافظ الجيزة من اعتماد النتيجة هنأ سيادته جميع الطلبة والطالبات في محافظة الجيزة وطالبهم بالاستمرار في طلب العلم، حيث أنه هو السبيل الوحيد لتحقيق الاماني والطموحات سواء على المستوى الشخصي أو على مستوي الدولة، ولكي ترقي مصرنا الحبيبة بالمكانة اللائقة لها من بين باقي دول العالم، فالعلم هو الطريق الوحيد لبناء الأوطان القوية القادرة على حماية شبابها من الأفكار الهدامة، ولهذا تولي الدولة في السنوات الأخيرة بالعملية التعليمية في كافة الصفوف الدراسية.