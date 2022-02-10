gizaresult نتيجة اعدادية الجيزة 2022 برقم الجلوس عبر البوابة الالكترونية لمحافظة الجيزة لنتائج طلاب الترم الاول

نتيجة اعدادية الجيزة 2022، طلاب محافظة الجيزة طلبة وطالبات وحتى أولياء الأمور يبحثون في كل مكان الآن عن رابط نتيجة اعدادية الجيزة 2022، وذلك ليقوموا بالاستعلام عن النتيجة التي ظهرت اليوم، حيث قام محافظ الجيزة باعتماد النتيجة، ثم تم الإعلان عنها عبر موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، وقد سبق وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية بأن نتيجة الشهادة الإعدادية ستكون إلكترونية عبر الشبكة، لذا لن يحتاج الطلاب أو أولياء أمورهم الذهاب للمدرسة والاطمئنان على نتائج الطلبة والطالبات، وستكون النتيجة بكل محافظة بمفردها على موقع مديرية التربية والتعليم الخاصة بها، وبالفعل تم الإعلان اليوم عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالمدارس بمحافظة الجيزة على موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وفي مقال اليوم سنرصد لكم رابط النتيجة وخطوات الاستعلام عنها بالتفصيل، فتابعوا معنا.

نتيجة اعدادية الجيزة 2022

الحمد لله بعد طول انتظار من قبل الطلبة والطالبات تم الإعلان من دقائق عن نتيجة اعدادية الجيزة 2022، حيث اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ محافظة الجيزة نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 الفصل الدراسي الأول لجميع مدارس المحافظة، ووصلت نسبة النجاح إلى 73.26%، وقد وصل عدد الطلاب الناجحين إلى عدد 193140 طالبة وطالب، وقد اعتمد المحافظ أيضًا نتيجة الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة المكفوفين وضعاف السمع، حيث كانت نسبة النجاح لضعاف السمع 90.14%، بينما كانت النسبة للمكفوفين 67.86%، وكان القسم المهني بنسبة 79.53%، ووجه المحافظ بعد اعتماده للنتيجة رسالة للطلاب متمنيًا لهم فيها دوام النجاح والتوفيق بإذن الله.

رابط نتيجة اعدادية الجيزة 2022

بعد مرور أسبوع تقريبًا من انتهاء امتحانات طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الجيزة قام محافظ الجيزة باعتماد اليوم نتيجة اعدادية الجيزة 2022، وتم الإعلان عنها لجميع الطلبة والطالبات، وبإمكان الطلاب الاستعلام عن النتيجة عبر البوابة الإلكترونية للمحافظة عبر النحو التالي: