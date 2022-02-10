لافروف: التقارير التى تتحدث عن غزو روسى محتمل لأوكرانيا «مفبركة»

جدة - نرمين السيد - وأضاف لافروف، أن الغرب يستخدم الرئيس الأوكرانى لإخراج روسيا عن توازنها، كما أنه يطلب منا تقديم ضمانات لا يقدمها.

وتابع بأن قلقنا بشأن أمننا مشروع، مضيفا فى نفس الوقت أن التقارير التى تتحدث عن غزو روسى محتمل لأوكرانيا مفبركة، والحشود العسكرية الروسية موجودة على أراضينا.

وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بالتحضير لهجوم عسكرى على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكرى للحلف بالقرب من حدودها، فى حين تعتبر موسكو أن التصريحات الغربية تأتى استعداداً لفرض عقوبات اقتصادية جديدة، وتبريراً لتوسع الناتو شرقاً، ما يشكل تهديدا للأمن القومى الروسى.