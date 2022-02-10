سلطنة عمان تشارك فى الاجتماع الوزارى للمجلس الاقتصادى والاجتماعى

جدة - نرمين السيد - شاركت سلطنة عمان فى الاجتماع الوزارى للدورة العادية "109" للمجلس الاقتصادى والاجتماعى، الذى عقد اليوم "الخميس" فى مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، برئاسة مصر.





وترأس وفد السلطنة فى الاجتماع الوزارى، الدكتور سعيد بن محمد بن أحمد الصقرى وزير الاقتصاد العمانى، وضم الوفد: عماد بن طالب بن حسين العجمى مدير عام العلاقات الاقتصادية الخارجية، وسعيد بن راشد بن سعيد الغيثى مدير عام القطاعات الاجتماعية، وعلى بن سعيد بن عبدالله الجابرى أخصائى اتفاقيات اقتصادية.

وانعقدت الاجتماعات التحضيرية للمجلس الاقتصادى والاجتماعى على مستوى الخبراء وكبار المسئولين خلال الفترة من 6 إلى 9 فبراير الجارى، وتم خلال هذه الاجتماعات تسليم الرئاسة الدورية للمجلس من دولة ليبيا إلى جمهورية مصر العربية، وفقا للترتيب الهجائى للدول الأعضاء، وبما هو معمول به فى النظم الداخلية واللوائح الخاصة بالمجلس.

وتناقش اجتماعات الدورة "109" للمجلس عددا من الموضوعات المهمة، يأتى فى مقدمتها: الملف الاقتصادى والاجتماعى المرفوع للقمة العربية فى دورتها القادمة "31" بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وكذلك متابعة تنفيذ مقررات القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية فى دورتها الرابعة التى انعقدت فى الجمهورية اللبنانية أوائل عام 2019، إلى جانب التحضير للقمة التنموية فى دورتها الخامسة المقرر انعقادها فى الجمهورية الإسلامية الموريتانية عام 2023 المقبل، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية الأخرى.