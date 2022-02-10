وترأس وفد السلطنة فى الاجتماع الوزارى، الدكتور سعيد بن محمد بن أحمد الصقرى وزير الاقتصاد العمانى، وضم الوفد: عماد بن طالب بن حسين العجمى مدير عام العلاقات الاقتصادية الخارجية، وسعيد بن راشد بن سعيد الغيثى مدير عام القطاعات الاجتماعية، وعلى بن سعيد بن عبدالله الجابرى أخصائى اتفاقيات اقتصادية.
وانعقدت الاجتماعات التحضيرية للمجلس الاقتصادى والاجتماعى على مستوى الخبراء وكبار المسئولين خلال الفترة من 6 إلى 9 فبراير الجارى، وتم خلال هذه الاجتماعات تسليم الرئاسة الدورية للمجلس من دولة ليبيا إلى جمهورية مصر العربية، وفقا للترتيب الهجائى للدول الأعضاء، وبما هو معمول به فى النظم الداخلية واللوائح الخاصة بالمجلس.
وتناقش اجتماعات الدورة "109" للمجلس عددا من الموضوعات المهمة، يأتى فى مقدمتها: الملف الاقتصادى والاجتماعى المرفوع للقمة العربية فى دورتها القادمة "31" بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وكذلك متابعة تنفيذ مقررات القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية فى دورتها الرابعة التى انعقدت فى الجمهورية اللبنانية أوائل عام 2019، إلى جانب التحضير للقمة التنموية فى دورتها الخامسة المقرر انعقادها فى الجمهورية الإسلامية الموريتانية عام 2023 المقبل، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية الأخرى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سلطنة عمان تشارك فى الاجتماع الوزارى للمجلس الاقتصادى والاجتماعى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.