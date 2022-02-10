إصابات كورونا فى اليابان تتخطى حاجز الـ3 ملايين

جدة - نرمين السيد - وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، اليوم الخميس، أنه تم تسجيل 61 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس فى البلاد، ليرتفع بذلك إجمالى الوفيات إلى 19 ألفا و852 حالة.

وأضافت القناة، أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ مليونين و600 ألف و968 شخصا.