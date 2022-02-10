عاجل- إصابة الأمير تشارلز بفيروس كورونا للمرة الثانية

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان القصر الملكى، فإنه تبين وبعد الفحص الرسمى المؤكد، أن الأمير تشارلز جرى تشخيصه بفيروس كورونا الجديد. وكان الأمير تشارلز أصيب قبل ذلك بفيروس كورونا المستجد، وتحديدًا فى مارس 2020.

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