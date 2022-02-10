نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “HERE” رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية moedu.gov.iq في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية نتابعها الان مع حضراتكم حيث أكدت وزارة التربية والتعليم العراقية على رفع نتائج القبول الموازي على شكل ملفات pdf عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الرسمي من أجل تمكين جميع الطلاب والطالبات من اجراء الاستعلام عن تلك النتائج من داخل المنزل على مستوي جميع المحافظات العراقية

الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/202

رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموازي أصبح يحتل الأعلى بحثاً على جوجل من بين جميع الأمور الرائجة فى العراق، حيث بشكل مؤخر اعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية على تفعيل إمكانيات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بشكل وبصورة الكترونية فى جميع المحافظات العراقية بدون استثناء، حيث قد اعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية بعد طول انتظار على نشر نتائج القبول الموازي بشكل وبصورة الكترونية عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث قد اكدت وزارة التعليم والبحث العلمي العراقية على قبول نحو 22 ألف طالب وطالبة من بينهم 3500 طالب وطالبة من العام الماضي وذلك على مستوى جميع المحافظات العراقية، عليه نستعرض ونتابع مع حضراتكم الان عبر الفقرة التالية طريقة اجراء الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

نتابع الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز طريقة اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي على مستوى جميع المحافظات العراقية وذلك بعدما تم التأكيد على نشر نتائج جميع المحافظات العراقية على شكل ملفات pdf على نحو جاء على النحو التالي:-

الخطوة الأولى:- فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

الخطوة الثانية:- البدء على اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

الخطوة الثالثة:- تسجيل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحان داخل الايقونة المخصصة لها

الخطوة الاخيرة النقر على أيقونة عرض النتائج حتى تكون امامكم على الفور النتائج معلنة بكافة البيانات التي تم تسجيلها

علي ان يصبح بإمكانكم من خلال صندوق التعليقات الذي بالاسفل مشاركتنا بالبيانات التي جاءت مطلوبة للاستعلام عن تلك النتائج حتى نساعدكم على الفور بالحصول عليها على شكل ملفات pdf

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية

١_ كلية طب بغداد : 99

٢_ كلية طب الكندي : 98.8

٣_ كلية طب المستنصرية : 98.50

٤_ كلية طب النهرين : 98.67

٥_ كلية طب البصرة : ٩٩.٥

٦_ كلية طب الزهراء : 97.93

٧_ طب الموصل : 98.33

٨_ طب الكوفة : 98.33

٩_ كلية طب تكريت : 98.17

١٠_ كلية طب القادسية : 98.33

١١_ كلية طب الانبار : 98.17

١٢_ كلية طب العراقية : 98.33

١٣_ طب بابل : 98.67

١٣_ طب بابل : 98.67

١٤_ طب حمورابي : 98.33

١٥_ طب ديالى : 98.50

١٦_ كلية طب كربلاء : 98.35

١٧_ كلية طب ذي قار : 98.67

١٨_ طب كركوك : 98.50

١٩_ طب واسط : 98.64

٢٠_ طب ميسان : 98.17

٢١_ طب المثنى : 98.17

٢٢_ طب الفلوجة : 98.22

٢٣_ طب نينوى : 98.00

رسوم الجامعات المقررة على الطلاب المقبولين

نستعرض مع حضراتكم الان رسوم الجامعات العراقية فى شتي التخصصات التي جاءت امام الطلاب سواء كلية الطب العام اوكلية طب الاسنان اوكلية الصيدلة او غيرها من التخصصات التي جاءت امام الطلاب والطالبات على مستوي شتي التخصصات التي جاءت امام الطلاب والطالبات على نحو جاءت على الشكل التالي:-

كلية الطب العام بالعراق 4.500.000 دينار عراقي.

كلية طب الأسنان 3.750.000 دينار عراقي.

الصيدلة 3.250.000 دينار عراقي.

كلية هندسة النفط والمعماري 1.500.000 دينار عراقي.

كلية الأقسام الهندسية الأخرى 1.125.000 دينار عراقي.

كلية التقنية الهندسية 1.000.000 دينار عراقي.

كلية الطب و التكنولوجيا الصحية 1.125.000 دينار عراقي.

كلية التمريض: 875.000 دينار عراقي. كلية الطب البيطري 875.000 دينار عراقي. كلية التقنية الطبية 1.125.000 دينار عراقي. كلية العلوم 750.000 دينار عراقي. التخصصات العلمية الأخرى 750.000 دينار عراقي. كلية القانون 600.000 دينار عراقي. الكليات الإنسانية 450.000 دينار عراقي. الكلية التقنية الإدارية 500.000 دينار عراقي. المعاهد الطبية 1.000.000 دينار عراقي. المعاهد التكنولوجية 600.000 دينار عراقي. بقية المعاهد 375.000 دينار عراقي.