الخارجية الاردنية تعزي بوفاة الطفل ريان المغربي

دوت الخليج : أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن خالص التعازي وصادق المواساة للمملكة المغربية الشقيقة بوفاة الطفل ريّان، الذي وافته المنية يوم أمس إثر سقوطه في بئر في إقليم شفشاون، مُعربةً عن تعاطف المملكة مع الأشقاء في المملكة المغربية وذوي المرحوم الطفل ريّان، سائلين المولى عزّ وجلّ أن يتغمده بواسع رحمته، ويُلهم والديه وذويه الصبر والسلوان.

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