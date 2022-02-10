أخبار اليمن : سلاح الجو اليمني يستهدف موقعاً عسكرياً للعدوان بمطار أبها

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سلاح الجو اليمني يستهدف موقعاً عسكرياً للعدوان بمطار أبها

نفذ سلاح الجو اليمني المسير اليوم الخميس 10 فبراير/شباط 2022م، عملية هجومية على موقع عسكري للعدوان السعودي في مطار أبها الدولي. سلاح الجو اليمني يستهدف موقعاً عسكرياً للعدوان بمطار أبهانفذ سلاح الجو اليمني المسير اليوم الخميس 10 فبراير/شباط 2022م، عملية هجومية على موقع عسكري للعدوان السعودي في مطار أبها الدولي. وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن سلاح الجو المسير استهدف موقعاً عسكرياً مهماً في مطار أبها الدولي بطائرة مسيرة نوع قاصف 2K وكانت الإصابة دقيقة. وحسبما نقلته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أشار العميد سريع إلى أن مطار أبها من المطارات التي تستخدم للأعمال العسكرية ضد اليمن .. مجدداً التحذير للمواطنين بالابتعاد عن المواقع العسكرية.



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