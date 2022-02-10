دفاعات العمالقة الجنوبية تسقط طائرة حوثية في سماء حريب

أعلنت ألوية العمالقة الجنوبية إسقاط طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيات الحوثي على مدينة حريب بمحافظة مأرب لاستهداف المدنيين بعد طردهم منها.

وأفادت مصادر عسكرية بأن الدفاعات التابعة لألوية العمالقة الجنوبية رصدت طائرة مسيرة حوثية تُحلِّق في سماء مديرية حريب.

وتعاملت دفاعات ألوية العمالقة مع الطائرة المسيرة بالسلاح المناسب، وأسقطتها على الفور، على ما أفادت المصادر العسكرية.

وكانت دفاعات ألوية العمالقة قد تمكنت من إسقاط 3 طائرات مسيرة لميليشيات الحوثي في مديريتي عين وحريب.

يأتي هذا في وقت أعلنت فيه قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن عن تدمير 12 آلية عسكرية ووقوع خسائر بشرية في صفوف الميليشيات.

وقال التحالف إن شن "18 عملية استهداف ضد الميليشيات في مأرب وحجة خلال الساعات الـ 24 الماضية".

وأشار التحالف إلى أن الحوثيين "اختاروا التصعيد السافر باستهداف المطارات المدنية والمدنيين"، مؤكدا أن "تعمد الميليشيات استهداف المطارات المدنية يعتبر تماديا لا يمكن التغاضي عنه ويستوجب الردع".

وطالب التحالف المدنيين في صنعاء إخلاء المواقع المدنية المستخدمة عسكريا خلال الـ 72 ساعة المقبلة، موضحا أنه "سيتم قصف نقاط حاسمة بصنعاء يستخدمها الحوثيون في إطلاق المسيّرات".