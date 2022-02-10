البحرين: استهداف مطار أبها عمل إرهابى وانتهاك للقانون الدولى

جدة - نرمين السيد - أدانت وزارة الخارجية البحرينية، إطلاق ميليشيات الحوثى الإرهابية طائرة مسيرة تجاه مطار "أبها" الدولى بالمملكة العربية السعودية، مما أدى إلى وقوع إصابات للمدنيين من العاملين والمسافرين، متمنية للمصابين الشفاء العاجل.





وأكدت الخارجية - بحسب وكالة الأنباء البحرينية "بنا" - وقوف مملكة البحرين مع شقيقتها المملكة العربية السعودية ودعمها فى كل ما تتخذه من تدابير وإجراءات للحفاظ على أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها، مشيدة بكفاءة ويقظة قوات تحالف دعم الشرعية فى اليمن التى تمكنت من اعتراض تلك الطائرة وتدميرها. وأوضحت الخارجية البحرينية، أن هذا يعد عملا إرهابيا آثما وانتهاكا صارخا للقانون الدولى الإنسانى.. داعية إلى تضافر جهود المجتمع الدولى ووضع حد لهذه الأعمال الإرهابية الغادرة التى تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار فى المنطقة.

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