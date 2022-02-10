العراق: عناصر داعش فى سجون «قسد» يشكلون خطرا دائما

جدة - نرمين السيد - وكان تنظيم داعش، قد شن هجوما فى يناير الماضى، على مركز الاحتجاز التابع لقوات الأمن الداخلى بإقليم الحسكة فى شمال شرقى سوريا، والذى استهدف تحرير مقاتلين معتقلين من أعضاء التنظيم. وتسببت المعارك بنزوح آلاف العائلات المدنيين من الأحياء المحيطة بمناطق الاشتباكات.

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