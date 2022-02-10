عاجل .. البرلمان الليبى يختار فتحى باشاغا رئيسا للحكومة

جدة - نرمين السيد - وخلال جلسة مجلس النواب، المخصصة لاختيار رئيس حكومة جديد بحضور 132 عضوا، قال رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح، إنه تلقى رسالة تزكية من المجلس الأعلى للدولة تؤيد ترشح باشاغا لرئاسة الحكومة الجديدة.

وكان المجلس الأعلى للدولة قد طلب فى وقت سابق، من البرلمان تأجيل جلسة اختيار رئيس جديد للحكومة حتى نهاية الأسبوع المقبل، وذلك حتى يتسنى له عقد جلسة رسمية لإقرار خارطة الطريق ودراسة برامج المرشحين.