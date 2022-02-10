نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “هُنا” نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة 2022 الترم “ظهرت الآن” الاول برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة 2022 الترم الاول، طلاب محافظة الجيزة في كل مدراس المحافظة يبحثون في الوقت الحالي عن رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة 2022 الترم الاول، بحيث يقوموا بالاستعلام عن النتيجة الخاصة بهم، والجدير بالذكر أن المحافظ قام اليوم باعتماد النتيجة وتم إعلانها على جميع الطلبة والطالبات، وللعلم أن وزارة التربية والتعليم سبق وأعلنت بأن النتيجة ستكون متاحة إلكترونيًا عبر الشبكة، وذلك عبر موقع كل مديرية خاصة بكل محافظة على حدى، وفي مقال اليوم سنوضح لكم رابط نتيجة محافظة الجيزة لطلاب الصف الثالث الإعدادي وكيفية الاستعلام عن النتيجة بكل سهولة.. لذا تابعوا معنا.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة 2022 الترم الاول

بفضل الله اليوم تم الإعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة 2022 الترم الاول، حيث قام محالي محافظ الجيزة سيادة اللواء أحمد راشد باعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الجاري 2021-2022، وكانت نسبة النجاح قد وصلت إلى 73.26%، وبلغ عدد المتقدمين للامتحانات حوالي 193140 طالب وطالبة من محافظة الجيزة فقط، وقد اعتمد المحافظ أيضًا النتيجة الخاصة بامتحانات ذوي الاحتياجات الخاصة من الصم وضعاف السمع، وكانت نسبة النجاح لهم 90.14%، بينما المكفوفين بنسبة 67.86%، بالإضافة إلى القسم المهني والتي كانت نسبة النجاح الخاصة بهم 79.53%، وبعد أن قام المحافظ باعتماد النتيجة، قام بالتوجه للطلبة والطالبات متمنيًا لهم دوام النجاح والتوفيق.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة 2022 الترم الاول

اعتمد محافظ الجيزة نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة 2022 الترم الاول اليوم، وبفضل الله ظهرت لجميع الطلبة والطالبات، وكانت نسبة النجاح عالية حيث وصلت إلى نسبة 73.26% من الطلبة المتقدمين لأداء الامتحانات، ويمكن الاستعلام عن النتيجة عبر اتباع الخطوات التالية:

بعدها سيجد النتيجة متاحة أمامه، وبكل تأكيد يعاني الموقع من ضغط من الطلبة والطالبات، لذا يجب التحلي بالصبر، بحيث تتمكن من الحصول على نتيجتك برقم جلوسك دون أي مشاكل وبالتوفيق والنجاح بإذن الله.

منذ أن قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية عن ظهور النتائج الخاصة بطلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي الحالي 2021-22، ويستمر البحث بشكل كبير جدًا عبر العديد من محركات البحث المختلفة في مصر من أجل التعرف على النتائج الخاصة بهم والاطمئنان عليها، وذلك حيث يمكنهم الآن الاستعلام عن هذه النتائج بشكل إلكتروني عبر الخطوات التي قدمناها لكم.