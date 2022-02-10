نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمقادير اقتصادية أعملي الحلاوة الطحينية البيتي بالمكسرات بطريقة المصانع والطعم تحدي في المقال التالي
عمر شويل - جدة بمقادير اقتصادية أعملي الحلاوة الطحينية البيتي بالمكسرات بطريقة المصانع والطعم تحدي - ثقفني
الحلاوة الطحينية نوع من الحلويات الهامة جدًا للجسم، والتي يتم صناعتها من السمسم الطبيعي الذي له الكثير من الفوائد للجسم، وهي من الأطعمة التي يحبها الكثير سواء اطفال او كبار ويتم تحضيرها في السندوتشات اللذيذة، وتعتبر من ڨڨ المدرسة الأساسية، لذلك يفضل تحضير الحلاوة الطحينية في المنزل توفيرًا بشرائها جاهزة، و خطوات تحضيرها هو موضوع هذا المقال.
طريقة عمل الحلاوة الطحينية بخطوات بسيطة
الحلاوة الطحينية تتكون من بعض المكونات البسيطة التي لا تحتاج إلى الكثير من التكاليف، لذلك يمكن تجهيزها في أي وقت وخطوات تحضيرها كالتالي:
المكونات
- كوبين من السمسم الأبيض.
- كوب من السكر البودرة.
- كوب من اللبن البودرة.
- نصف كوب من الزيت النباتي.
- كوب من الدقيق الأبيض.
- كوب من المكسرات المدشوشة.
- ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا.
- رشة ملح.
طريقة التحضير
- قومي بتحميص السمسم جيدًا في مقلاه لمدة بسيطة حتى يصبح لونه ذهبي فاتح.
- قومي بطحن السمسم بعد ذلك باستخدام المطحنة الكهربائية وذلك حتى يصبح مثل الدقيق الناعم.
- اضيفي السمسم بعد طحنة في الخلاط الكهربائي، ثم أضيفي إليه الدقيق الأبيض، والفانليا أيضًا، ورشة الملح.
- اخلطي المكونات مع إضافة الزيت بشكل تدريجي أثناء الخلط حتى يتكون خليط الطحينة وقوامها الذي اعتدنا عليه.
- أضيفي السكر البودرة إلى المكونات في الخلاط ايضًا، واعيدي الخلط ثم أضيفي اللبن البودرة.
- اخرجي المكونات من الخلاط واعيدي الخلط مرة أخرى بشكل يدوي جيدًا وذلك حتى يتم تجميع الحلوة بشكل كامل لتصبح مثل العجينة.
- احضري صينية أو قالب مناسب الحجم.
- اضيفي بها ورق زبدة في الاسفل.
- اضيفي بعد ذلك المكسرات إلى هذه الصينية.
- قومي بوضع كل الخليط فوق المكسرات في الصينية، وقومي بالضغط عليها حتى تصبح متماسكة ومتساوية.
- قومي بتغطية الصينية وادخليها الثلاجة لعدة أيام.
- اخرجي الحلاوة بعد التأكد من تماسكها بالشكل المطلوب لتصبح مثل الحلاوة الطحينية الجاهزة تمامًا.
- أقلبي الحلاوة الطحينة في طبق مسطح مناسب حتى تظهر بالشكل الأخير ويصبح المكسرات على الوجه.
- قطعي الحلاوة بالسكينة، ويمكنك تقديمها بالشكل المطلوب سواء في سندوتشات لذيذة أو كنوع من الحلويات.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ