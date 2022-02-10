بمقادير اقتصادية أعملي الحلاوة الطحينية البيتي بالمكسرات بطريقة المصانع والطعم تحدي

الحلاوة الطحينية نوع من الحلويات الهامة جدًا للجسم، والتي يتم صناعتها من السمسم الطبيعي الذي له الكثير من الفوائد للجسم، وهي من الأطعمة التي يحبها الكثير سواء اطفال او كبار ويتم تحضيرها في السندوتشات اللذيذة، وتعتبر من ڨڨ المدرسة الأساسية، لذلك يفضل تحضير الحلاوة الطحينية في المنزل توفيرًا بشرائها جاهزة، و خطوات تحضيرها هو موضوع هذا المقال.

طريقة عمل الحلاوة الطحينية بخطوات بسيطة

الحلاوة الطحينية تتكون من بعض المكونات البسيطة التي لا تحتاج إلى الكثير من التكاليف، لذلك يمكن تجهيزها في أي وقت وخطوات تحضيرها كالتالي:

المكونات

كوبين من السمسم الأبيض.

كوب من السكر البودرة.

كوب من اللبن البودرة.

نصف كوب من الزيت النباتي.

كوب من الدقيق الأبيض.

كوب من المكسرات المدشوشة.

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا.

رشة ملح.

طريقة التحضير