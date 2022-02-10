نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “NOW” خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 برقم الامتحاني من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية PDF في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 التي لاتزال حولها مؤشرات البحث على جوجل يتزايد من أجل التعرف عليها من المنزل، بعدما تم الإعلان عنها فى جميع المحافظات العراقية اون لاين من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الذي تم اجراء تفعيله لمساعدة جميع الطلاب والطالبات للحصول على نتائج القبول الموازي وغيرها من النتائج التي جاءت أمام الطلاب والطالبات فى جميع المحافظات العراقية

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022

مؤشرات البحث على جوجل تتزايد وراء التعرف على نتائج القبول الموازي فى جميع المحافظات العراقية لأجل التعرف على الكليات المرشحة أمام الطلاب والطالبات فى القبول الموازي، حيث قد تم الإعلان عن تفعيل موقع وزارة التربية والتعليم لأجل الكشف وإجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي من المنزل بعدما تم الانتهاء من أعمال تلقي رغبات الطلاب والطالبات فى جميع المحافظات العراقية، ليتم التأكيد على ان موقع نتائجنا ووزارة التربية والتعليم ، حيث قد انتهت وزارة التربية والتعليم العراقية من أعمال اعلان معدلات القبول الموازي فى جميع الجامعات العراقية على مستوى كلية الطب وكلية العلوم او الهندسة او غيرها من التخصصات التي جاءت أمام جميع الطلاب والطالبات، عليه نتابع ونستعرض مع حضراتكم الان عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز طريقة اجراء الاستعلام عن نتائج التعليم الاساسي فى جميع المحافظات العراقية

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بالعراق

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بالعراق مبسطة وسهلة فى جميع المحافظات العراقية عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية المفعل خصيصاً أمام جميع الطلاب والطالبات للكشف والاستعلام عن تلك النتائج من المنزل على نحو خطوات جاءت على النحو التالي

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الرسمي عبر الرابط الرسمي الموجود من هنا

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بالعراق

البدء فى اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بالعراق

النقر على أيقونة تعبئة بيانات الطالب

البدء فى تسجيل اسم الطالب رباعياً ورقم الجلوس والمحافظة التابع اليها الطالب

النقر على ايقونة عرض الدرجات لتكون على الفور أمامكم النتائج معلنة

معدلات القبول الموازي

١_ كلية طب بغداد : 99

٢_ طب الكندي : 98.8

٣_ طب المستنصرية : 98.50

٤_ طب النهرين : 98.67

٥_ طب البصرة : ٩٩.٥

٦_ طب الزهراء : 97.93

٧_ طب الموصل : 98.33

٨_ طب الكوفة : 98.33

٩_ طب تكريت : 98.17

١٠_ طب القادسية : 98.33

١١_ طب الانبار : 98.17

١٢_ طب العراقية : 98.33

مصاريف الجامعات العراقية

الطب العام 4.500.000 دينار عراقي.

طب الأسنان 3.750.000 دينار عراقي.

الصيدلة 3.250.000 دينار عراقي.

هندية النفط والمعماري 1.500.000 دينار عراقي.

الأقسام الهندسية الأخرى 1.125.000 دينار عراقي.

التقنية الهندسية 1.000.000 دينار عراقي.

الطب و التكنولوجيا الصحية 1.125.000 دينار عراقي.

كلية التمريض: 875.000 دينار عراقي.

كلية الطب البيطري 875.000 دينار عراقي.

كلية التقنية الطبية 1.125.000 دينار عراقي.

كلية العلوم 750.000 دينار عراقي.

التخصصات العلمية الأخرى 750.000 دينار عراقي.