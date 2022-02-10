“متاح الآن” giza.gov.eg نتيجة الشهادة الاعدادية الجيزة برقم الجلوس “ظهرت الآن” موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

giza.gov.eg نتيجة الشهادة الاعدادية الجيزة، تم الإعلان اليوم من دقائق عن giza.gov.eg نتيجة الشهادة الاعدادية الجيزة ، وحرصًا على صحة وسلامة الطلبة والطالبات قامت المحافظة بتخصيص رابط من أجل الاستعلام عن النتيجة بكل سهولة عبر الشبكة، وقد سبق وأعلن مسؤولين بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة بأن النتيجة ستظهر على نهاية هذا الأسبوع الجاري، وبعد طول انتظار ظهرت النتيجة اليوم على الطلبة والطالبات على موقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة وكذلك عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة، وفي مقال اليوم سنوضح لكم بالتفصيل رابط النتائج وكيفية الاستعلام عنها بالخطوات خطوة خطوة، فتابعوا معنا.

giza.gov.eg نتيجة الشهادة الاعدادية الجيزة

أصبحت giza.gov.eg نتيجة الشهادة الاعدادية الجيزة متاحة الآن على الموقع الذي خصصته المديرية على الشبكة، وبعد أن تم الإعلان عن النتيجة اليوم أصبح متاح أمام جميع الطلبة والطالبات الاستعلام عن النتائج عبرالموقع، وذلك من خلال رقم الجلوس الخاص بهم، والجدير بالذكر أن المحافظ اعتمد النتيجة اليوم وبعدها تم الإعلان عن النتيجة لجميع الطلبة والطالبات في مختلف مدارس محافظة الجيزة، وقد اعتمد سيادة اللواء أحمد راشد النتيجة الخاصة بالعام الدراسي الحالي 2021-2022 وهنأ الطلاب وتمنى لهم دوام التفوق مع النجاح المستمر، مع العلم أن نسبة النجاح هذا العام لطلاب الصف الثالث الإعدادي كانت مرتفعة حيث وصلت النسبة إلى 73.26%، كما قام المحافظ أيضًا بالإعلان عن نتائج الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة بعد اعتماده للنتيجة، فكانت نسبة النجاح للمكفوفين 67.86%، وضعاف السمع والصم بنسبة كبيرة جدًا وصلت إلى 90.14%.

الاستعلام عن giza.gov.eg نتيجة الشهادة الاعدادية الجيزة

اعتمد المحافظ اليوم giza.gov.eg نتيجة الشهادة الاعدادية الجيزة وأصبح بإمكان الطلاب الاستعلام عن النتائج على النحو التالي:

يزور الطالب موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة أو البوابة الإلكترونية للمحافظة على الشبكة.

أو البوابة الإلكترونية للمحافظة على الشبكة. الخطوة التالية هي اختيار نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022.

يدون الطالب الرقم الجلوس الخاص به بداخل الخانة المخصصة له.

يضغط بعدها على زر “عرض النتيجة”، لتظهر نتيجة الطالب بالتفصيل.

ستظهر نتيجة الطالب أمامه بالدرجات في كل المواد الدراسية الذي قام بالامتحان بها بالتفصيل.

أصبحت نتائج شهادة التعليم الإعدادي الخاصة بطلبة وطالبات محافظة الجيزة متاحة بشكل رسمي عبر موقع مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة وذلك عن طريق استخدام الخطوات السابقة التي ذكرناها لكم في هذا المقال عبر موقع ثقفني، وذلك حيث قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية عن النتائج بشكل رسمي دون الحاجة إلى الخروج من المنزل.