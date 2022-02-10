جونسون يبحث مع أمين الناتو الرد على عدوان روسيا على أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - ناقش رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون مع الأمين العام لمنظمة حلف شمال الأطلنطى ناتو ينس ستولتنبرج، خلال اجتماعهما اليوم الخميس فى بروكسل، رد الحلف على "العدوان الروسى على الحدود الأوكرانية".





وذكر بيان نشره الموقع الرسمى للحكومة البريطانية أن جونسون وستولتنبرج بحثا الجهود الدبلوماسية لأعضاء الناتو ووجها دعوة لروسيا من أجل مواصلة الحوار ونقل قواتها من الحدود مع أوكرانيا.

ووفقا للبيان، حدد جونسون خطته لتعزيز الالتزامات العسكرية للمملكة المتحدة تجاه الناتو، بما فى ذلك عن طريق إرسال سفن حربية إلى أوروبا الشرقية وزيادة الطائرات المقاتلة البريطانية المتمركزة فى جنوب شرق أوروبا، لتوفير الطمأنينة والدعم للحلفاء فى المنطقة.

واتفق جونسون وستولتنبرج على ضرورة استمرار الردع لاستكمال الجهود الدبلوماسية، وشكر الأمين العام لحلف الناتو رئيس الوزراء البريطانى على دعمه القوى لحلف شمال الأطلنطى.

وقال جونسون إنه إذا لم يستمر ضغط جميع الدول الأعضاء فى الناتو على روسيا، سيشعر بالخوف على استقرار أوروبا وأمنها، واتفق الجانبان على مواصلة العمل مع جميع حلفاء الناتو لإيجاد طريقة لإحراز تقدم فى هذا الأمر.