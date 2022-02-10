التحالف: سيتم قصف نقاط حاسمة بصنعاء يستخدمها الحوثيون فى إطلاق المسيرات

جدة - نرمين السيد - وأضاف التحالف، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، أن تعمد المليشيا استهداف المطارات المدنية تمادى لا يمكن تغاضيه ويستوجب الردع. وأشار إلى أنه سيتم قصف نقاط حاسمة بصنعاء يستخدمها الحوثيون فى إطلاق المسيّرات، مطالباً المدنيين بصنعاء إخلاء المواقع المدنية المستخدمة عسكرياً لـ 72 ساعة المقبلة.

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