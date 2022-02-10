مدير الاستخبارات الخارجية الروسية: لا خطط عدائية لدينا تجاه أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال ناريشكين للصحفيين اليوم الخميس: "لم يكن لدى روسيا وليس لديها أى خطط عدوانية تجاه أوكرانيا، ونعرف كيف بدأت هذه الكذبة الواضحة والخطيرة جدًا بالانتشار عبر الجانب الآخر من المحيط الأطلسى، والتقطتها عدة عواصم غربية".
يُذكر أن روسيا نفت غير مرة الاتهامات الغربية بشأن التحضيرات لهجوم عسكرى على أوكرانيا، واعتبرت تلك الاتهامات ذريعة لنشر البنية التحتية العسكرية لحلف "الناتو" قرب الحدود الروسية.
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