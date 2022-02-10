شروط القرض الزراعي من صندوق التنمية الزراعية و الأوراق اللازمة للحصول على القرض

شروط القرض الزراعي من صندوق التنمية الزراعية يعد من أولي اهتمامات السلطات في المملكة العربية السعودية القرض الزراعي يحظى بتسهيلات في الاجراءات من قبل المسؤولين داخل البنوك التجارية للحصول علية يجب توافر شروط القرض الزراعي في المتقدم التي وضعت من قبل البنك كما خصص بنك التنمية الزراعية مبلغ مالي للقروض يقدر ب 337 مليون ريال سعودي من اجل تلبية احتياجات العاملين ورفع الكفاءة الانتاجية وذلك من خلال الاعتماد على احدث الوسائل العلمية و هذا في العديد من القطاعات مقابل اقتراض مبلغ من الأموال وتسديدها حتى عشر سنوات سوف نتعرف على شروط القرض الزراعي واهم الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول عليه و التي نوضحها لكم في هذا المقال عبر موقع ثقفني الإخباري.

شروط القرض الزراعي الخاص بالأفراد

يوجد يوجد الكثير من المواطنين السعوديين الذين يريدون التقديم على القرض الزراعي ولكن لا يستقطعون معرفة الشروط لمن يرغب في معرفة شروط القرض الزراعي تابع معنا الخطوات الأتية:

يتوجب على المتقدم تقديم نسخة إلكترونية تشمل دراسة الجدوى الاقتصادية ويجب قبولها ويكون موضح فيها كافة المواصفات الفنية والمالية والتسويقية. من الضروري تقديم كافة الضمانات اللازمة للمستفيد من الصندوق. كما يجب تقديم الترخيص الوزاري لعمل المشروعات التي تتبع وزارة البيئة والزراعة والمياه والتجارة. إحضار صورة ضوئية واضحة من هوية المتقدم للحصول على القرض الزراعي. يشترط أن يكون المتقدم اكمل سن ال21 عاما. لابد من أحضار نسخة ضوئية من كل الوثائق المطابقة للأصلي. يجب أحضار احد ممثلي المكاتب الهندسية المعتمدة لرفع مساحة الأرض المقام عليها المشروع. من الضروري أن يتم التوقيع لأثبات الملائمة المالية للعمليات. في حالة التوكيل يجب وجود توكيل شرعي يطابق جميع شروط الصندوق. بالنسبة للتعاملات السابقة للمتقدم يجب سداد كافة الأقساط المستحقة سواء من عمليات الصندوق أو للمكفوفين. أحضار كشف حساب لاخر سته اشهر عن أي ممتلكات عائلية أو عقارات. يجب التوقيع على نموذج الاقرار وإبرام تعهد يتم من خلاله اعتماد التقرير الائتماني من خلال شركات المعلومات السعودية. يجب الالتزام بدفع كل الرسوم الهندسية. كما يجب توافر مخطط هندسي متكامل.

توافر كفالة للأرض ويكون هذا المستند على النحو الأتي:-

يجب أحضار عقد ايجار حكومي عقد ايجار كامل صك ملكية عقد ايجار شامل بشروط الصندوق.

المستندات والأوراق المطلوبة لطلب القرض الزراعي

يجب أحضار مجموعة من المستندات والأوراق المطلوبة لمن يرغب في الحصول على القرض الزراعي وتتمثل في الأتي:

يجب تقديم رسم تخطيطي يوضح طريقة الوصول إلى المواقع الذي سيتم بناء المشروع عليه.

رسم الكشف.

يجب ارفاق كافة مستندات ملكية.

يجب توافر وكالة شرعيه أو أي باقي المستندات أن وجدت.

أحضار عدد 2 صوره شخصية حديثة للمتقدم.

أنواع القروض الزراعية ببنك التنمية الاجتماعي

تتعدد القروض الزراعية من بنك التنمية الاجتماعي في المملكة من أهمها الأتي: