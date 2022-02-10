300 ألف بدون كفيل للسعودي والمقيم وبالتقسيط على 60 شهر

300000 ريال سعودي الآن وبدون كفيل أو ضامن وأيضاً لكل السعوديين والمقيمين يتمكنوا من الحصول على تمويل شخصي ربما يصل قيمة إلى 300 ألف ريال سعودي من أجل تلبية احتياجات العملاء المختلفة سواء كان الزواج أو تجديد المنزل أو أى أعراض أخرى لذلك نتحدث اليوم عن تمويل شخصي سريع وأيضاً لا يحتاج إلى كفيل أو ضامن وبه العديد من المزايا الأخرى والتي سوف نتحدث عنها من خلال مقالنا.

300 ألف بدون كفيل للسعودي والمقيم لدى شركة اليسر

تسعى شركة اليسر للتمويل بالمملكة العربية السعودية إلى توفير منتجات تنافسية وأيضاً بمزايا تناسب تطلعات العملاء فتتميز شركة اليسر بأنها توفر تمويل شخصي يستطيع الحصول عليه السعودي وأيضاً المقيم ويتمتع تمويل شركة اليسر بالآتي

يتميز التمويل الشخصي لدى شركة اليسر بأنه متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالسعودية.

كذلك يتميز التمويل الشخصي لدى شركة اليسر بأنه متوفر لكل من السعودي وأيضاً المقيم.

أيضاً يتميز التمويل الشخصي لدى شركة اليسر بأنه متاح دون الحاجة إلى أى ضمانات.

كما يتميز أيضاً التمويل الشخصي لدى شركة اليسر بأنه لا يحتاج إلى أى رسوم إدارية.

متاح أيضاً التمويل الشخصي لدى شركة اليسر بأقساط شهرية ميسرة تصل إلى 5 سنوات.

يتميز كذلك تمويل شركة اليسر بهامش ربح تنافسي.

شروط التمويل الشخصي لدى شركة اليسر

القرض الشخصي الذي ربما يبلغ قيمة إلى 300 ألف ريال سعودي كحد أقصى وأيضاً متاح للعملاء سواء السعوديين أو المقيمين ولكن هناك بعض الشروط التي وضعتها شركة اليسر من أجل الحصول على التمويل وهي

يشترط أن يكون المتقدم لطلب التمويل عمره لا يقل عن 22 عام كحد أدنى.

كما يشترط أن يكون المتقدم لديه راتب شهري لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي.

كما لابد أيضاً أن يكون المتقدم قضى فترة عمل لا تقل عن 3 أشهر كحد أدنى عند طلب التمويل.

المستندات المطلوبة لطلب التمويل لدى شركة اليسر

هناك بعض الأوراق المطلوبة لطلب التمويل الشخصي لدى شركة اليسر ومن بينها ما يلي