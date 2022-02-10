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عمر شويل - جدة رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 الترم الأول برقم الجلوس والاسم جميع المحافظات المصرية التي اعتمدت من محافظ كل محافظة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، كان أول المدن والمحافظات المصرية التي اعتمدت نتيجة تالتة إعدادي اليوم هي الإسكندرية والتي كشف المحافظ أن نسبة النجاح وصلت إلي 76.8%، وكشف المحافظ اللواء محمد شريف أن عدد من تقدموا لدخول امتحانات الفصل الأول الدور الأول بلغ 105132 طالب تمكن من النجاح تقريباً 80770 طالب وطالبة.

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 الترم الأول برقم الجلوس والاسم

أوضحت مديرية التربية والتعليم المصرية اليوم أن موعد التسجيل في تظلمات الشهادة الإعدادية يبدأ من يوم السبت الموافق 12 فبراير 2022، وتستمر عملية التسجيل في التظلمات لمدة أسبوعين، وأفاد الدكتور محمد سعد أنه يحق لولي الأمر التظلم عن نتيجة ابنه من يوم السبت وفقاً إلي القرارات الوزارية المنصوص بها في ليحة التعليم الأساسي في مصر.



لذا يتمكن اليوم طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي 2021/2022، الوصول سريعًا إلي النتيجة مباشرة من خلال عدة طرق أبرز هذه الطرق الجديدة هي الدخول المباشر رابط نتائج الشهادة الاعدادية 2022.

الإستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية جميع المحافظات 2022

انتهت معظم المديريات التعليمية من تصحيح اختبارات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الاعدادي وتم رصد الدرجات النهائية للترم الاول، فيما بدأت بعض المحافظات الإعلان نتيجة 3 إعدادي 2022 ومن بين هذه المحافظات كان الإسكندرية والجيزة وغيرها من المحافظات، وفيما تم تأجيل الإعلان عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي لبعض المحافظات إلي يوم السبت الموافق 12 فبراير 2022.

نتيجة الإعدادية برقم الجلوس جميع المحافظات

ليس أكثر من رقم الجلوس للحصول على النتيجة النهائية للترم الأول في الشهادة الإعدادية 2022، حيث تمكن أبناء محافظة القاهرة الإستعلام عن نتائج الاعدادية عن طريق الدخول على رابط مديرية التعليم Cairomoe.net، أما عن باقي المحافظات فيمكنهم إتباع الخطوات التالية:

الدخول على مديرية التعليم للمحافظة. النقر بعدها على الخدمات الإلكترونية. اختبار قسم النتائج. تحديد نتيجة 3 إعدادي. كتابة رقم الجلوس. الضغط على النتيجة.

اذا كنت بحاجة إلي النتيجة أكتب رقم جلوسك أسفل مقال رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 الترم الأول برقم الجلوس والاسم.