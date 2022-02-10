سر طريقة عمل فطيرة التفاح والتمر الشهية بمكونات بسيطة وبتكلفة منخفضة

عمل فطيرة محلاة بالتفاح والتمر، تعتبر الفطائر المحلاة من أكثر الحلويات التي يحب تناولها العديد من الأشخاص وتكون خفيفة على المعده عند تناولها بجانب أنها تتميز بمذاقها شهي وللذيذ حيث يمكن تجهيزها في المنزل بمكونات خطوات بسيطة ولا تحتاج أكثر من أربعين دقيقة عند تجهيزها، لهذا سوف نتعرف من خلال السطور القادمة وعبر موقعنا ثقفني على طريقة سهلة وبسيطة لتجهيز فطيرة التفاح والتمر في المنزل.

فطيرة التفاح والتمر الشهية

المكونات

ست حبات من التمر

حبة واحدة من الليمون

375 غرام من عجينة الزبدة

50 غرام من السكر

بيضة واحدة

100 غرام من السكر الناعم

ثلاث حبة متوسطة من التفاح مقشرة

25 غرام من الزبدة

طريقة تحضير فطيرة التفاح

في الخطوة الأولى يتم تسخين الفرن على درجة حرارة 180 ثم يتم تجهيز الصينيه الخاصة بالفطير. بعد ذلك نقوم بتجهيز الوعاء ونقوم بإضافة الزبدة والتمر والتفاح ثم نضع ملعقة من عصير الليمون ثم يتم إضافة بشر الليمون وتقلب المكونات مع بعضها حتى تتجانس. يتم وضعها على النار متوسطة حتى تنضج بعد ذلك يتم رفعها من على النار وتترك في الفريزر لمدة عشر دقائق. في الخطوه التالية يتم تجهيز العجينة على شكل مستطيل وتقطع إلى 4 مربعات ويتم أخذ ملعقة من التفاح في منتصف كل مربع بعد اخراجه من الفريزر ثم إضافة البيض المخفوق على الحواف ويتم ثنيها من الجانب الآخر بعد ذلك يتم تجهيز شوكة وثقب الجزء العلوي. نقوم بوضعها على صينية الخبز ونضع على البيض المخفوق وتترك لمدة عشرين دقيقة على نار متوسطة أو حتى يصبح لونها ذهبي وتنضج بعد ذلك يتم خلط عصير الليمون مع السكر البودر.

طريقة عمل عجينة فطيرة التفاح

المكونات

2 كوب ونصف من الدقيق

ثلاث ملاعق من السكر

نصف كوب ماء بارد

حبة بيض

ملعقة من الفانيليا

قليل من الملح

200 غرام من الزبدة.

خطوات التحضير

نبدا بتجهيز وعاء مناسب ونضع فيه الدقيق والفانيليا والسكر والملح وتقلب المكونات مع بعضها. نضع الزبدة وتخلط المكونات مع بعضها جيدا ويتم إضافة الماء تدريجيا مع التقليب ثم إضافة البيض وبعد أن تصبح المكونات متجانسة نقوم بوضع العجينة في كيس ويتم حفظها في الثلاجه لمدة 25 دقيقة على الأقل قبل استخدامها.

فيديو شرح طريقة عمل فطيرة التفاح