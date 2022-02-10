عاجل- قيس سعيد يعلن حل مجلس القضاء الأعلى فى تونس

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز"، أضاف سعيّد أنه "لا يمكن تطهير البلاد إلا بتطهير القضاء"، مؤكدا أنه "على القضاة تطبيق القانون بحيادية كاملة".

واستطرد: "لا بد من وضع حد لممارسات بعض القضاة. القضاء وظيفة وليس سلطة فوق سلطة الدولة".

وأشار الرئيس التونسى إلى أن "السلطة القضائية لم تحسم العديد من القضايا، رغم إدعاء القضاة أنهم مستقلون"، منوها فى الوقت نفسه إلى أنه "يقدر عمل القضاة، لكن عليهم العمل باستقلالية".

وعلى صعيد آخر، قال سعيّد إنه تم إعداد مسودة مرسوم للتصالح مع رجال الأعمال الضالعين بالفساد، مقابل مشروعات تنموية.