كيفية نقل الكفالة فى السعودية تعرف على رسوم وشروط تغيير الكفيل 1443 حيث يسعى الكثير من المقيمين فى معرفة كيفية نقل عامل من مؤسسة إلى آخري أو من فرد إلى مؤسسة ورسوم نقل الكفالة فى السعودية 2022 وذلك رغبة من المقيم فى التنقل سعياً إلى الاستقرار وبحثاً عن الراتب الأعلى وأيضا هناك حالات تغيير الكفاله للرغبة فى تغيير المهنة أو بسبب وجود مشكلة مع الكفيل القديم بسبب الاختلاف على الراتب لذان نشرح كافة طرق تغيير الكفيل فى السعودية 1443.

شروط نقل الكفالة فى السعودية

أولاً يجب أن يكون جواز السفر جديد وساري وصلاحيته لا تقل عن ستة اشهر.

ثم يتم تقديم مدة الإقامة أو طلب زيادة المدة بسبب العمل بالمملكة.

أيضاً يجب أن يحمل الكفيل رخصة كفالة ويجب أن تكون سارية غير منتهية.

ثم يجب أن تتطابق أعمال العامل وطبيعة العمل مع أعمال الكفيل الجديد.

أيضاً يجب تشابه عمل المؤسسة أو الفرد فى العمل مع المؤسسة الجديدة أو الفرد الجديد بحيث تكون طبيعة العمل واحده.

كذلك يجب تقديم مستند تنازل رسمي من المؤسسة عن كفالة العامل ويتم ختمها من قبل إدارة الجوازات.

أيضا يجب أرفاق نموذج نقل الخدمة من المؤسسة إلى الكفيل أو العكس والذي يجب أن يشمل النموذج التوقيع والبصمة.

كيفية نقل كفالة من مؤسسة إلى كفيل جديد 1443

دخول الكفيل القديم إلى منصة ابشر من خلال حسابة الشخصي فى ابشر.

ثم النقر على خدماتي وبعدها خيار الجوازات ثم طلب نقل الخدمات وأخيراً الضغط على نقل الكفاله.

بعد ذلك تظهر قائمة العلماء الموثقين يجب تحديد العامل المراد نقل كفالتة والضغط على تنازل عنه.

وأيضاً تفتح صفحة بها بيانات العامل يتم النقر عليها بعد التأكد من صحة البيانات.

وبعد ذلك تفتح صفحة بها بيانات الكفيل الجديد يتم كتابة البيانات التالية ” رقم الهوية – تاريخ الميلاد -” ثم النقر على التالي.

ثم يتم الاطلاع على الشروط والأحكام والنقر علي موافقة بالتنازل عن الكفاله.

وبعد ذلك ستصلك رسالة تأكيد من ابشر على الجوال يتم إدخال رقم التأكيد فى الخانة المخصصة لذلك.

وأيضاً تصلك رسالة اخري تفيد بالانتظار لمدة 15 يوم للموافقة على طلب نقل الكفاله.

وأخيراً يتم الضغط على خروج للانتهاء من خطوات نقل الكفالة 1443.

خطوات نقل كفالة عامل من كفيل إلى كفيل جديد

الدخول إلى رابط ابشر الرسمي.

ثم الدخول على حسابك الشخصي فى ابشر.

وبعد ذلك الضغط على قائمة خدماتي ويتم الضغط منها على خيار جواز السفر ومنها الضغط على نقل خدمات.

وأيضاً يتم الضغط على نقل الكفالة.

ثم ظهور بيانات الكفيل القديم وبيانات العامل يتم الضغط على خيار موافقة على النقل.

ثم يتم إرسال رمز تأكيد على الجوال المسجل فى ابشر ويتم إضافة المز فى المكان المخصص له.

وبعد ذلك يتم مراسلة الكفيل القديم بالموافقة على طلب نقل كفاله العامل إلى كفيل جديد.

رسوم تغيير الكفيل ونقل كفاله عامل إلى كفيل جديد

رسوم نقل الكفالة فى السعودية تختلف حسب إن كان نقل الكفالة من المؤسسات أو الأفراد أو يختلف حسب عدد مرات نقل الكفالة حيث تكلفة نقل الكفالة للأفراد من فرد إلى فرد فى أول مرة تصل إلى 2000 ريال وتصل قيمة رسوم نقل الكفاله فى المرة الثانية إلى 4000 ريال وتتضاعف فى كل مرة وكذلك بالنسبة الرسوم نقل الكفاله من مؤسسة إلى فرد تصل إلى 1000 ريال.