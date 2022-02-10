نقل خدمات وافد بدون موافقة صاحب العمل بالسعودية

نقل خدمات وافد، حيث تعتبر هذه الخدمات من أهم الخدمات الإلكترونية التي توفرها وزارة العمل للأصحاب الأعمال بالمملكة العربية السعودية، فمن خلال هذه الخدمة يتم تمكين المنشآت من إصدار رخصة عمل بمثابة رخصة استثنائية، لغرض محدد وهو نقل خدمة وافد تكون قد تجاوزت فترة دخوله المملكة 90 يوماً بدون أن يتم إصدار رخصة عمل له داخل المملكة، علي أن يتم نقل الخدمات الخاصة بالوافد بموافقة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ولكن بعد توافر بعض الشروط التي يجب توافرها في جميع المستفيدين، ويتساءل البعض عن إمكانية نقل خدمات الوافد بدون موافقة صاحب العمل، وهو ما سنقوم بتوضيحه تباعاً في التفاصيل التالية.

شروط نقل خدمات الوافد في المملكة

عملت وزارة العمل علي توفير مجموعة من المعايير التي يجب توافرها، حتي يتم الموافقة علي نقل خدمات الوافد في المملكة، والتي من بينها ما يلي:

يجب توافر رخصة عمل مرتبطة بعمالة المنشأة علي أن تكون سارية الصلاحية. ترخيص العمل المرتبط بنشاط المنشأة، تشترط الوزارة أن يكون ساري الصلاحية خلال التقديم علي الخدمة. في حالة توافر سجل تجاري فيجب سريان الصلاحية الخاصة بالسجل. يتطلب الأمر أن لا يكون الوافد من الجنسيات التي تمنع الوزارة نقل خدماتهم. يشترط أن يكون لدى كل منشأة رصيد يكفي لتنفيذ خدمة نقل العمالة الوافدة إليها أو الي أي مؤسسة أخري. يجب تقديم طلب لنقل الخدمة الخاصة بالوافد من خلال موقع الوزارة الإلكتروني.

كيفية نقل خدمات وافد بدون موافقة صاحب المنشأة؟

يتساءل بعض الوافدين الذين يعملون داخل المملكة العربية السعودية في بعض منشآت العمل والمؤسسات المختلفة، عن إمكانية نقل خدمات العمل الخاصة بهم إلى أي جهة أخري، ولكن بدون موافقة صاحب المنشأة أو صاحب العمل الذي يتبع له، وجاء رد الوزارة بأن هناك استثناءات للموافقة علي ذلك، وفيما يلي هذه الاستثناءات: