أبشر الجوازات تسجيل دخول خدمات أفراد

أبشر الجوازات تسجيل دخول، حيث تعد خدمة أبشر الجوازات بالمملكة العربية السعودية، هي واحدة من أهم الخدمات الإلكترونية التي يتم توفيرها من جانب وزارة الداخلية في المملكة، حيث يتم تقديم يد المساعدة لجميع الوافدين والمواطنين من أجل إنجاز العديد من المعاملات الإلكترونية التي تتم بدون الحاجة إلى زيارة فروع الجوازات المتوفرة بجميع محافظات المملكة، كما تضم منصة أبشر الكثير من الخدمات التي تختص بخدمات الإدارة العامة للمرور، علاوة علي ذلك توفير خدمات تخص الأحوال المدنية وخدمات متعلقة بوزارة الحج والعمرة، والعديد من الخدمات الإلكترونية الأخري التي تتم بشكل إلكتروني سريع، وسوف نوفر لكم رابط أبشر الجوازات تسجيل دخول.

أبشر الجوازات تسجيل دخول

وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية تعمل بشكل دوري ومستمر على توفير عدد كبير من الخدمات العامة المرتبطة بالمواطنين من خلال منصة أبشر، ويمكن استخدام أي خدمة لأي وافد أو مواطن بما في ذلك الخدمات الخاصة بالجوازات السعودية، ويمكن أن يتم تسجيل الدخول في تلك المنصة، والتوجه إلى الخدمات الإلكترونية للجوازات من خلال هذه الخطوات:

التوجه مباشرة الي رابط تسجيل الدخول التالي: منصة أبشر.

النقر على تبويب الدخول من خلال “الأفراد” المتوفرة بواجهة الموقع.

يجب أن تتم كتابة اسم المستخدم أو الرقم الخاص بالهوية.

يجب إدخال كلمة المرور في المكان المخصص لذلك.

النقر علي تبويب تسجيل الدخول.

الضغط على خيار “خدمات” ثم يقوم الشخص باختيار الخدمات.

النقر على الجوازات ثم يقوم كل شخص بالتوجه الي اختيار الخدمة التي يرغب في تنفيذها من خلال أبشر الجوازات.

كيف أسجل في أبشر أفراد؟

يستطيع جميع المغتربين والمواطنين السعودين داخل المملكة العربية السعودية القيام بإنشاء حساب جديد بمنصة أبشر من خلال تلك الخطوات: