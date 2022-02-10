الجواز الإلكتروني الجديد في السعودية.. وزارة الداخلية تضع سمات جديدة

الجواز الإلكتروني الجديد في السعودية أعلن الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية عن تدشينه بشكل رسمي على أن يتم التعامل من خلاله بشكل أسرع وأوفر من الجوازر التقليدي. ويمكن استخراج الجواز الإلكتروني السعودي من أبشر جواز سفر بسهولة بشرط توافر البيانات الشخصية عن المتقدم لفحصها من جانب إدارة الجوازات في وزارة الداخلية السعودية. ويتفادي الجواز الإلكتروني الجديد في السعودية أخطاء الجواز التقليدي ويصعب تزويره وبالتالي فهو أكثر أمان وفي التعاملات أسرع لتكوين قاعدة بيانات شاملة عن الشخص في إدارة الجوازات. فبدأت المملكة العربية السعودية تتأخذ إجراءات جديدة والتوسع في الاستخدامات الإلكترونية وتوفير قواعد بيانات شاملة وثابتة في مختلف المجالات.

الجواز الإلكتروني الجديد في السعودية

شهد اليوم موافقة وزير الداخلية السعودي عبد العزيز بن سعود، وثيقة تدشين الجواز الإلكتروني الجديد في السعودية على أن تحمل بيانات صاحب الجواز، يمكن قراءتها من خلال قارئات بجميع المطارات، ضمن رؤية المملكة السعودية 2030 مشيرًا إلى أن الجواز السعودي الجديد شهد مجموعة متنوعة من التطورات خلال السنوات الأخيرة وذلك بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله بعد متابعة متصلة من سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية.

الجواز السعودي الجديد

أكد مساعد مدير عام الجوازات لشؤون التقنية “اللواء خالد الصيخان” أن سمات جواز السفر السعودي الجديد تشمل الآتي:

يتضمن شريحة ذكية ويحتوي على جميع بيانات صاحب الجواز.

يحتوي جواز السفر السعودي الإلكتروني على شريحة إلكترونية.

رفع مستوى الحماية الأمنية للبيانات والصور الشخصية لحامل الجواز.

إضافة خاصية التحقق والقراءة الآلية عبر البوابات الذكية في المنافذ الدولية.

زُينت صفحاته بأبرز المعالم التاريخية والحضارية للمملكة.

وبالتالي يكون الجواز الإلكتروني الجديد في السعودية مصمم بأعلى المواصفات الفنية والسمات الأمنية الحديثة المستخدمة في وثائق السفر العالمية. بما يساهل على حامله إمكانية التعامل الإلكتروني بدلاً من الوسائل التقليدية. المعمول بها في الوقت الحالي في المملكة.