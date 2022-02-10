التحالف العربى: المحاولة العدائية لاستهداف مطار أبها تمثل جريمة حرب

جدة - نرمين السيد - وأضاف المالكى -فى بيان أوردته قناة (الإخبارية) السعودية اليوم الخميس- أن الهجوم يؤكد نهج الميليشيات العدائى وانتهاكها للقانون الدولى الإنسانى، وقواعده العرفية باعتبار مطار أبها الدولى أحد المطارات المدنية والمحمى بموجب القانون الدولى الإنسانى.

وأوضح أن الـ12 إصابة الناتجة عن الهجوم هى لمواطنين سعوديين، و4 مقيمين من الجنسية البنجلاديشية، بالإضافة إلى 3 إصابات لمقيمين من الجنسية النيبالية وفلبينى وسيرلانكى وهندى، مضيفًا أن الهجوم أسفر عن بعض الأضرار المادية البسيطة وتهشم زجاج بعض الواجهات.

وشدد على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف وأمام هذه الأعمال العدائية والتجاوزات اللاأخلاقية من الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران ستتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية الضرورية استجابة للتهديد وتحييد مصادر التهديد وبما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين وبما يتوافق مع القانون الدولى الإنسانى وقواعده العرفية.

وكان التحالف العربى قد أعلن، فى وقت سابق اليوم، تدمير الدفاعات السعودية لطائرة مسيرة تابعة لميليشيات الحوثى أطلقت باتجاه مطار أبها الدولى لارتفاع حصيلة الإصابات بين المدنيين نتيجة الهجوم على المطار إلى 12 شخصًا من جنسيات مختلفة.