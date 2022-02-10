مقتل 7 فى هجوم على شاحنة نقود غربى نيجيريا

جدة - نرمين السيد - وقال موقع "دايلى تراست" النيجيرى، اليوم الخميس، إن الأشخاص السبعة بينهم 4 من رجال الشرطة وثلاثة مدنيين إثر هجوم شنه مسلحون استهدف شاحنة نقود فى إبادان، عاصمة ولاية أويو (غربى نيجيريا).

وذكر الموقع أن اللصوص شرعوا فى إطلاق النار بشكل عشوائى أثناء تنفيذ الهجوم. ونقل عن مصادر أخرى أن "الشاحنة كانت قادمة من بنك تجارى".

وفى 30 من الشهر المنصرم، لقى العشرات من المدنيين مصرعهم وأُحرقت العديد من المنازل إثر هجوم مسلح شنه مجهولون فى ولاية "نيجر" وسط نيجيريا.

أعلن موقع "ديلى تراست" المحلى، مقتل العشرات وحرق العديد من المنازل إثر هجوم مسلح شنه مجهولون صباحا استهدف مجتمعات "غالاديما-كوغو" و"غالكوغو" فى منطقة "شيرورو الحكومية المحلية" فى ولاية نيجر (وسط نيجيريا).

وخلال النصف الثانى من شهر كانون الأول الماضى، قتل 45 مزارعا وأصيب 27، بينما اضطر أكثر من 5000 مزارع للهرب، بسبب سلسلة هجمات شنها مسلحون وقطاع طرق على ثلاث بلدات بولاية نصراوة، وسط نيجيريا. بحسب وسائل إعلام محلية.