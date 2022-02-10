لافروف يعرب عن تشاؤمه إزاء نتائج محادثاته مع نظيرته البريطانية

جدة - نرمين السيد - وقال لافروف - خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيرته البريطانية فى موسكو - : "إذا رغبت بريطانيا فى تحسين علاقاتها مع روسيا فإننا سنتعامل بالمثل"، مضيفًا : "بصراحة أشعر بخيبة أمل لأن حوارنا بمثابة حوار الطرشان، نتحدث لكننا لا نسمع بعضنا البعض"، لافتًا إلى المزاعم الغربية التى تتحدث عن أن روسيا تنتظر أن تتجمد الأرض فى فصل الشتاء كى تدخل دباباتها أراضى أوكرانيا.

وتابع لافروف: "أن الرئيس فلاديمير بوتين وغيره من المسؤولين الروس سبق أن قدموا توضيحات مفصلة جدًا بشأن التوترات الحالية بين موسكو والغرب، ولكننى شعرت بأن زملاءنا إما غير مطلعين على هذه التوضيحات المفصلة أو يتجاهلونها بالكامل".

وأكد أن بلاده لا ترغب فى تهديد أحد، وإنما هى من تتلقى التهديدات، قائلاً بهذا الشأن: "نحن لا نرغب فى تهديد أحد، أنظروا إلى التصريحات، لا يوجد فيها أى تهديد على الإطلاق، إنما هم يهددوننا".

واعتبر لافروف أن الغرب يستغل الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، لتعزيز التوتر مع روسيا، مضيفًا : "إذا قدَم الاتحاد الأوروبى ردًا جماعيًا فقط على طلب روسيا بشأن عدم قابلية الأمن للتجزئة، فإن الحوار لن يفلح"، مشيرًا إلى أن روسيا فى حاجة إلى رد من كل دولة.

يذكر أن وزيرة الخارجية البريطانية، وصلت إلى موسكو للتباحث بشأن القضية الأوكرانية، وما يتعلق بالضمانات الأمنية الروسية.