نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية epedu.gov.iq برقم الامتحاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية نستعرضها ونتابعها مع حضراتكم فى جميع الاقسام التي جاءت مشار عليها من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية والبحث العلمي، حيث أكدت المنظومة التعليمية العراقية على ان نتائج القبول الموازي أصبحت حالياً معلنة في شتى المحافظات العراقية سواء بالاسم الرباعي او رقم الامتحاني على نحو خاص نستعرضها الان مع حضراتكم عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

نتائج القبول الموازي 2021/2022

كشف معالي وزير التربية والتعليم العراقية على ان نتائج القبول الموازي فى شتى المحافظات العراقية أصبحت حالياً معلنة سواء بالاسم الرباعي او رقم الامتحاني فى جميع المحافظات العراقية، حيث تزايدت الى حد كبير مؤشرات البحث على جوجل من أجل الكشف والاستعلام عن نتائج القبول الموازي التي بامكانكم بمنتهي السهولة الحصول عليها سواء بالاسم الرباعي او رقم الامتحاني، حيث اكدت وزارة التربية والتعليم العراقية على انتهاء من اعمال التصحيح ورصد الدرجات بعد ان زادت حدة التوتر والقلق ما بين الطلاب والسادة أولياء الأمور من أجل الحصول على تلك النتائج التي انتهى أعمال جردها وتصحيحها من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية بعد الانتهاء من أعمال تلقي رغبات الطلاب والطالبات على القبول الموازي، عليه نستعرض الان عبر الفقرة التالية من هذا المقال خطوات اجراء الاستعلام عن تلك النتائج بمنتهى السهولة أمام جميع الطلاب

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

نتابع ونستعرض من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز طرق اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي على مستوى شتي المحافظات العراقية بمنتهي السهولة سواء بالاسم الرباعي او رقم الامتحاني على النحو التالي:-

الخطوة الأولى:- فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية من هنا

الخطوة الثانية:- تسجيل اسم الطالب الرباعي داخل الايقونة المخصصة لها

الخطوة الثالثة:- سجل رقم الامتحاني بالايقونة المخصصة لها

الخطوة الرابعة:- النقر على ايقونة عرض الدرجات لتكون على الفور أمامكم النتائج

على ان تكون نتائج القبول الموازي معلنة على مستوى جميع المحافظات العراقية عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على نحو الخطوات السابق لنا ذكرها بالاعلي او من خلال موقع نتائجنا وغيرها من المواقع التعليمية العراقية