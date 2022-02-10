إصابة الرئيس الكوستاريكى كارلوس ألفارادو بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلن مكتب الرئيس الكوستاريكى كارلوس ألفارادو، اليوم الخميس، أن الاختبارات أثبتت إصابته بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).



جدة - نرمين السيد - أعلن مكتب الرئيس الكوستاريكى كارلوس ألفارادو، اليوم الخميس، أن الاختبارات أثبتت إصابته بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19). وقال مكتب رئيس كوستاريكا -فى بيان نشر على موقعه الالكترونى- : "الاختبارات أثبتت إصابته بـ(كوفيد-19) وحالته الصحية جيدة وسيكون فى عزلة بمنزله".

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